Apple разработала "умные" перчатки для игры в VR

По задумке, перчатки оснащаются магнитными датчиками, которые способны определять положение рук и пальцев в пространстве. Так, в перчатках расположат два модуля, за счет которых и будет формироваться магнитное поле. В то же время, на кончиках пальцев разместят специальные датчики для расчета отклонения этих датчиков относительно источника магнитного поля.