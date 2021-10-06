Apple разрешила искать наушники AirPods Pro и AirPods Max с помощью iPhone

Так, нововведение для AirPods Pro и AirPods Max предполагает новые возможности внутри приложения Find My, в числе которых определение точной геолокации, новый пользовательский интерфейс поиска поблизости, а также активация режима пропажи и возможность получать оповещения.

Для того, чтобы испробовать новую функцию необходимо обновить AirPods до последней версии. Впоследствии при близком расположении к наушникам пользователи смогут получить визуальный индикатор их местоположения.

Режим пропажи позволяет владельцам iPhone, потерявшим AirPods, оставить сообщение и свой номер телефона для людей, которые его найдут. Так, при привязке потерянных наушников к чужому iOS-смартфону на экране отобразится сообщение, призывающее вернуть потерянный гаджет владельцу.