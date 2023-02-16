Apple решила объединить анонс и демонстрацию VR/AR-гарнитуры в одной масштабной презентации

Если изначально ожидалось, что девайс анонсируют уже в апреле, а в июне, в рамках WWDC 2023, проведут демонстрацию, то теперь расклад иной. Apple проведёт и анонс, и показ возможностей гарнитуры одновременно, в июне.

По словам Гурмана, задержка связана с недостатками программного и аппаратного обеспечений.

Напомним, что ранее инсайдеры заявляли, что в основу устройства ляжет компьютерный процессор Apple M2, при этом гарнитуру также оснастят несколькими камерами и двумя 4K-дисплеями. Его аккумулятор будет закрепляться на поясе, а цена будет составлять около 3000 долларов.