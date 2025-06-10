Apple, Samsung и Acer оказались самыми ремонтируемыми гаджетами в России

В топ-5 смартфонов, которым чаще всего требовался ремонт, вошли Apple, Samsung, Xiaomi, Honor и Huawei. Популярность этих брендов напрямую влияет на количество обращений в сервисные центры. Так, ремонт смартфонов Apple и Samsung стал востребован на 41% чаще, чем в мае прошлого года, а у Xiaomi рост составил 38%. Особенно заметен скачок спроса на услуги ремонта в Приморском крае — здесь число обращений увеличилось более чем в два раза. Значительный прирост отмечается также в Новосибирске, Ярославле, Архангельске и Ямало-Ненецком автономном округе.

Что касается ноутбуков, то пользователи чаще всего ремонтируют устройства Acer, Asus, AOC, Alienware и HP. Рост интереса к ремонту техники Acer в мае составил 24%, Asus — 22%, а HP — сразу 38%. По регионам рекордный рост спроса на ремонт компьютерной техники отмечается в Мурманске (+63%), Камчатском крае (+46%) и Приморском крае (+45%). Также увеличилось количество обращений в Ленинградской области и Томске.

Результаты исследования показывают, что россияне все чаще выбирают ремонт вместо покупки новой техники. Это выгоднее и позволяет продлить срок службы устройств.