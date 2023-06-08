Apple сделала бета-версии iOS и macOS бесплатными. Да, раньше доступ к ним был за деньги

07:04, 08 июня 2023
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Apple сделала бета-версии iOS и macOS бесплатными. Да, раньше доступ к ним был за деньгиСтоило это счастье $99/год
Накануне стало известно, что Apple обновила свою программу бета-тестирования. Теперь пользователи могут бесплатно скачивать и устанавливать последние тестовые версии программного обеспечения компании.
Ранее купертиновцы взимали ежегодную плату в размере $99 за участие в программе бета-тестирования для разработчиков, в то время как публичные бета-версии были доступны для всех бесплатно.
Теперь, когда платы больше нет, владельцы устройств компании могут без проблем установить тестовые сборки iOS, iPadOS, watchOS, macOS и tvOS.
Отметим, что программа Apple с ежегодной платой в $99 всё ещё активна, но она включает остальные преимущества, такие как создание кода с поддержкой Apple, распространение приложений в App Store и многое другое.