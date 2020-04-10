Apple сделала множество оригинальных шоу Apple TV+ бесплатными из-за коронавируса

Причем, что важно, речь идет не только о бесплатном ток-шоу с Опрой Уинфри, в котором как раз идет речь о COVID-19, но также и о множестве прочих проектах, которые прежде были доступны лишь на платной основе. Так, в момент запуска приложения Apple TV пользователь увидит новый раздел “Смотрите бесплатно” — в него добавлен контент от HBO и Epix. Правда, стоит отметить, что в этот раздел не попали такие широко рекламируемые сериалы, такие как “Утреннее шоу” или “Мифический квест: пир ворона”, но зато у пользователей есть возможность насладиться такими шоу как “Маленькая Америка”, “Дом с прислугой”, “Ради всего человечества”, “Дикинсон” и так далее. Но это в американском сегменте.