Apple сделала рекордные вложения в разработки, чтобы выполнить «Доктрину Стива Джобса»

Возросшие затраты на разработку произошли одновременно с ослаблением продаж iPhone, современной «дойной коровой» Apple в области аппаратного обеспечения. Доходы от iPhone снизились в прошедшем квартале на 12%.

Среди IT-гигантов Apple тратит не так уж и много на разработку. Для сравнения, в аналогичном квартале Microsoft потратила 13,4% доходов на разработки, а Google - 15,7%.

«Доктрина Стива Джобса» была высказана главой Apple 2004 году: «Я всегда хотел владеть и контролировать основные технологии во всём, что мы делаем».