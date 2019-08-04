Apple сделала рекордные вложения в разработки, чтобы выполнить «Доктрину Стива Джобса»

Компания Apple потратила 4,2 миллиарда долларов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в прошедшем квартале. Это рекорд компании по подобным затратам.
Также это самая высокая доля от выручки за много лет — 7,9%, такую большую долю на разработки Apple не тратила с 2003 года, когда компания фокусировала своё внимание на iPod и Mac. Если тенденция продолжится, то в 2019 году Apple потратит более 16 миллиардов на исследования и разработку.
Возросшие затраты на разработку произошли одновременно с ослаблением продаж iPhone, современной «дойной коровой» Apple в области аппаратного обеспечения. Доходы от iPhone снизились в прошедшем квартале на 12%.
Среди IT-гигантов Apple тратит не так уж и много на разработку. Для сравнения, в аналогичном квартале Microsoft потратила 13,4% доходов на разработки, а Google - 15,7%.
«Доктрина Стива Джобса» была высказана главой Apple 2004 году: «Я всегда хотел владеть и контролировать основные технологии во всём, что мы делаем».