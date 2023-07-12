Apple сломала работу некоторых сайтов в своём браузере Safari

К счастью, коснулось это лишь некоторых веб-сайтах. Но даже это не то чтобы приятно. И компания уже пообещала выпустить свежий апдейт для устранения данной проблемы.

Проблема связана с изменением пользовательских агентов некоторых сервисов. В итоге Safari на обновлённых устройствах не может правильно отображать эти сайты.

И пока Apple не выкатила соответствующее исправление, компания рекомендовала пользователям удалить уже установленные обновления безопасности. На своём сайте купертиновцы опубликовали инструкции по их удалению на iPhone, iPad и Mac.

Отметим, что лишь за 2023 год Apple уже исправила 10 дефектов нулевого дня, которые использовались для взлома устройств бренда.