Apple смягчила правила для разработчиков на фоне судов с Epic Games

Так, с сегодняшнего дня ее новый процесс апелляций в App Store, анонс которого состоялся в рамках WWDC 2020, наконец-то запущен. Таким образом, начиная с сегодня все разработчики смогут спорить с Apple, касательно того, действительно ли их приложение нарушает одно из ее руководящих принципов. Помимо этого, если верить словам яблочной компании, разработчики также смогут предлагать изменения в правилах App Store — для этого будет достаточно заполнить специальную форму на своем онлайн-портале для разработчиков. С полным текстом сообщения компании можно ознакомиться на ее официальном сайте.

Стоит отметить, что несмотря на частичное смягчение для разработчиков приложений, Apple продолжит получать немалую часть от их прибыли, а именно 30%. При этом, на данный момент компания не делала даже намеков на то, что данный принцип может быть пересмотрен в ближайшее время.