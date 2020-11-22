Apple снимет фильм по созданной советским программистом игре "Тетрис"

Сообщается, что на сегодняшний день технологический гигант уже выкупил все требующиеся для создания грядущего фильма права. Кроме того, источники уже объявили, кто сыграет главную роль в грядущем проекте. Речь о Тэроне Эджертоне. Отмечается, что актер выступит в роли голландского предпринимателя Хенка Роджерса, который добился получения всех прав для распространения “Тетриса” на консолях.

На данный момент о грядущей киноленте известно не многое. Одна из немногих утечек о фильме по “Тетрису” раскрыла страну, в которой он будет сниматься. Так, по данным СМИ, происходить это будет в Шотландии.