Apple снимет конкурента “Игры Престолов”

Всего в первом сезоне шоу будет 10 эпизодов по 60 минут каждый, что означает, что бюджет всего сезона составит 150 млн долларов. По всей видимости, Apple считает новое для себя направление перспективным, так как не боится тратить огромные суммы на производство, привлекая лучших специалистов по визуальным эффектам, именитых актеров и режиссеров.

Помимо Apple, немалые деньги на свой стриминговый сервис тратит и Disney: так, согласно статье в The Wall Street Journal, собственный потоковый видео-сервис Disney также тратит огромные деньги на производство контента. Их сериал по “Звездным войнам” под названием “Мандалорианец” будет стоить около 15 млн долларов за эпизод. Стоит отметить, что последний сезон “Игры престолов”, как и проекты от Apple с Disney, обходился в ту же уже стандартную сумму — 15 млн долларов за каждый эпизод.

Напомним, что "See" — это шоу, созданное Стивеном Найтом. Главную роль в нем исполнит звезда “Игры престолов” и “Аквамена” Джейсон Момоа. Также в шоу появятся Гера Хилмар, Кристиан Камарго, Шалин Фердинанд и Лорен Глейзер.