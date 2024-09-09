Наука и технологии
Опубликовано 09 сентября 2024, 18:03
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Apple снимет с продаж легендарные наушники EarPods

Уходит целая эпоха...
Apple планирует снять с продаж легендарные наушники EarPods, которые были впервые представлены в 2012 году.
Apple снимет с продаж легендарные наушники EarPods
© MacRumors

По данным источников, включая автора MacRumors Аарона Перриса, крупный американский ритейлер Target отметил все три версии EarPods (с разъемами Lightning, 3.5 мм и USB-C) как «Non-Carry Forward», что свидетельствует о предстоящем прекращении их продаж.

EarPods долгое время были стандартными наушниками, которые шли в комплекте с iPhone и iPod.

Однако с выходом iPhone 7 в 2016 году и появлением беспроводных AirPods, Apple начала удалять 3.5 мм разъем для наушников из своих устройств.

Вместо этого EarPods стали оснащаться разъемом Lightning, а позже — USB-C, чтобы соответствовать новому стандарту портов, начиная с iPhone 15.

Отметим, что несмотря на растущую популярность AirPods, EarPods остаются востребованными благодаря своей низкой цене и хорошему качеству микрофона.

Источник:MacRumors
Автор:Булат Кармак
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