Apple снимет с продажи новейшие Watch Series 9 и Ultra 2 вышедшие в 2023 году

Претензия последней связана с функцией измерения кислорода в крови. Остановка продаж же на данный момент задела лишь США.

Согласно заявлению Apple, продажи Series 9 и Ultra 2 будут приостановлены на сайте компании в Соединенных Штатах начиная с 21 декабря и в розничных магазинах после 24 декабря. В других странах эти устройства продолжат продаваться.

Напомним, что в октябре Международная торговая комиссия США (ITC) вынесла решение о запрете на импорт некоторых моделей Apple Watch в США после того, как было установлено, что корпорация нарушила патенты Masimo, связанные с неинвазивным измерением кислорода в крови.

Президент США Джо Байден должен рассмотреть это решение до 25 декабря, но вето президента на запреты ITC на импорт исторически были редкостью. В ожидании решения Apple заявила, что предпринимает шаги по соблюдению решения, если оно будет подтверждено.