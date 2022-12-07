Apple сняла с поддержки один из компактных планшетов iPad mini

20:43, 07 декабря 2022
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Apple сняла с поддержки один из компактных планшетов iPad miniТеперь и версию с поддержкой Wi-Fi
Apple прекращает поддержку устаревшего iPad mini третьего поколения. Планшет был представлен в 2014 году.
Фото: Pcmag.com
В соответствии с правилами производителя, устройство считается устаревшим после семи лет с момента завершения продаж. Также гаджет не будут обслуживать в сервисных центрах даже при гарантийном случае.
Ранее Apple сняла c поддержки iPad mini 3 с поддержкой сотовой связи, а сейчас и с поддержкой Wi-Fi.