Наука и технологии
20:43, 07 декабря 2022
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Apple сняла с поддержки один из компактных планшетов iPad mini

Теперь и версию с поддержкой Wi-Fi

Apple прекращает поддержку устаревшего iPad mini третьего поколения. Планшет был представлен в 2014 году.

Apple сняла с поддержки один из компактных планшетов iPad mini

Фото: Pcmag.com

В соответствии с правилами производителя, устройство считается устаревшим после семи лет с момента завершения продаж. Также гаджет не будут обслуживать в сервисных центрах даже при гарантийном случае.

Ранее Apple сняла c поддержки iPad mini 3 с поддержкой сотовой связи, а сейчас и с поддержкой Wi-Fi.

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