Apple сняла с поддержки один из компактных планшетов iPad mini

В соответствии с правилами производителя, устройство считается устаревшим после семи лет с момента завершения продаж. Также гаджет не будут обслуживать в сервисных центрах даже при гарантийном случае.

Ранее Apple сняла c поддержки iPad mini 3 с поддержкой сотовой связи, а сейчас и с поддержкой Wi-Fi.