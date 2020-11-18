Наука и технологии
Сегодня 15:45
Apple согласилась снизить размер комиссии в собственном магазине приложений
Причем не на несчастные пару процентов, а в целых два раза!
В сети появилась информация о послаблении, которое Apple решила сделать для некоторых разработчиков. Компания все же согласилась снизить размер комиссии в собственном магазине App Store с 30 до 15%, но только для некоторых девелоперов.
Новое правило распространяется на тех разработчиков, чей объем продаж приложений на iOS не превышает 1 млн долларов в год, сообщает The Verge. При этом в силу нововведение вступает уже с 1 января 2021 года.
Для того, чтобы принять участие в своеобразном аттракционе невиданной щедрости от Apple, необходимо подать специальную заявку. Компания также обещала сообщить дополнительную информацию чуть позже, в декабре 2020 года. Но уже сейчас техногигант заявляет, что более 28 млн зарегистрированных разработчиков смогут воспользоваться скидкой.