Apple согласилась снизить размер комиссии в собственном магазине приложений

Новое правило распространяется на тех разработчиков, чей объем продаж приложений на iOS не превышает 1 млн долларов в год, сообщает The Verge. При этом в силу нововведение вступает уже с 1 января 2021 года.

Для того, чтобы принять участие в своеобразном аттракционе невиданной щедрости от Apple, необходимо подать специальную заявку. Компания также обещала сообщить дополнительную информацию чуть позже, в декабре 2020 года. Но уже сейчас техногигант заявляет, что более 28 млн зарегистрированных разработчиков смогут воспользоваться скидкой.