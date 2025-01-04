Apple согласилась выплатить $ 95 миллионов за нарушения конфиденциальности Siri

Суть иска заключается в том, что в 2019 году было раскрыто, что подрядчики Apple по контролю качества могли случайно слышать личную информацию, записанную с помощью функции «Привет, Siri». Среди записей были медицинские данные, информация о преступлениях и даже интимные моменты. Несмотря на это, Apple заявила, что не признает своей вины и согласилась на урегулирование.

После того как скандал стал публичным, Apple заявила, что записи не были связаны с учетными записями пользователей и не использовались для персонализированных рекламных предложений. Тем не менее, компания приостановила программу и изменила политику, сократив количество людей, которые могут прослушивать такие записи. В будущем только сотрудники Apple смогут работать с данными Siri, и пользователи теперь обязаны согласиться на передачу данных.