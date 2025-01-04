Наука и технологии
Опубликовано 04 января 2025, 09:00
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Apple согласилась выплатить $ 95 миллионов за нарушения конфиденциальности Siri

Иск был подан в 2019 году
Apple достигла соглашения по делу, связанному с конфиденциальностью данных, собранных голосовым помощником Siri. В рамках урегулирования иска, поданного в 2019 году, Apple согласилась выплатить $ 95 миллионов владельцам устройств с Siri, сообщают СМИ. Эта сумма будет распределена между десятками миллионов пользователей, которые могут получить компенсацию.
Apple согласилась выплатить $ 95 миллионов за нарушения конфиденциальности Siri

© Ferra.ru

Суть иска заключается в том, что в 2019 году было раскрыто, что подрядчики Apple по контролю качества могли случайно слышать личную информацию, записанную с помощью функции «Привет, Siri». Среди записей были медицинские данные, информация о преступлениях и даже интимные моменты. Несмотря на это, Apple заявила, что не признает своей вины и согласилась на урегулирование.

После того как скандал стал публичным, Apple заявила, что записи не были связаны с учетными записями пользователей и не использовались для персонализированных рекламных предложений. Тем не менее, компания приостановила программу и изменила политику, сократив количество людей, которые могут прослушивать такие записи. В будущем только сотрудники Apple смогут работать с данными Siri, и пользователи теперь обязаны согласиться на передачу данных.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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