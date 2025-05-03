Apple сократит зависимость от Китая и перейдет на чипы из США и Индии

Генеральный директор Тим Кук подтвердил, что компания все активнее сотрудничает с тайваньской TSMC, которая расширяет свое производство в Аризоне. Ожидается, что именно с этих американских заводов будут поступать десятки миллионов процессоров, в том числе для iPad и Apple Watch. Помимо чипов, Apple также получает стекло для экранов iPhone от американского производителя Corning.

Apple уже производит около 20% iPhone в Индии и рассчитывает, что к концу следующего года большинство устройств для американского рынка будет собираться именно там. Это решение связано не только с постепенным снижением продаж в Китае, но и с возможными новыми тарифами со стороны США в отношении китайских товаров.

В отчете за второй квартал Apple указала на замедление продаж в Китае, что усилило тревогу инвесторов. Акции компании упали на 4,2% после публикации результатов.