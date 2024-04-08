Apple сообщила о 23-кратном падении доходов в России в 2023 году

Согласно отчету, выручка компании в России упала с более чем 85 миллиардов рублей в 2022 году до чуть более 3,6 миллиарда рублей в 2023 году, то есть примерно в 23,6 раза. Эта выручка получена от продаж iPhone, Mac, iPad и других продуктов, а также от оказания услуг.

В то время как чистый убыток Apple в 2022 году составил почти 6,5 миллиарда рублей, в 2023 году показатели компании улучшились, и чистый убыток составил чуть более 1 миллиарда рублей.

В марте 2022 года Apple объявила, что приостанавливает большую часть своей коммерческой деятельности в России, включая продажи через дистрибьюторов и онлайн-продажи. В своем последнем отчете компания отметила, что приостановка продаж в России с 1 марта того же года оказала значительное влияние на ее финансовые результаты. Несмотря на это, российское подразделение Apple, «Эпл Рус», рассчитывает, что сможет продолжить выполнение своих обязательств.