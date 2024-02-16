Apple создала ИИ для программистов

Вдохновляясь успехом аналогов вроде GitHub Copilot от Microsoft, Apple создает инструмент для автоматического написания блоков кода. Это упростит процесс разработки ПО и сэкономит разработчикам время. Также компания проверяет ИИ для автоматизации тестирования приложений, избавив программистов от рутинной работы.

Помимо этого, Apple внедряет технологию больших языковых моделей (LLM) в Spotlight, поиск по всему устройству. Новая версия сможет не только открывать приложения и искать в интернете, но и отвечать на сложные вопросы, используя знания, полученные из огромных массивов данных.

Apple стремится догнать конкурентов в области ИИ и обещает рассказать о своих планах подробнее уже в июне на ежегодной конференции разработчиков. Компания делает ставку на постепенное внедрение технологий, некоторые из которых появятся только через несколько лет.