Apple создала новый YouTube-канал специально для программистов

Пока что там доступно несколько роликов от прошлогодней конференции, сгруппированных по темам – App Store, Swift, Safari, пространственные технологии и другие.

По заявлению Apple, канал станет одной из основных площадок для освещения мероприятия. Помимо него, видеотрансляции будут идти на официальном сайте для разработчиков и через фирменное приложение Apple Developer.

Таким образом, программисты со всего мира смогут не только вживую наблюдать за самыми горячими анонсами WWDC 2024, включая iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15, но и детально изучить все представленные новшества в записи.