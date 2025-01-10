Apple создала в Шанхае компанию для обработки данных

Руководителем нового предприятия является Теджас Кирит Гала, который также возглавляет несколько других подразделений Apple в Китае. По информации китайской платформы Tianyancha, новая компания полностью принадлежит Apple South Asia.

Кроме того, компания из Купертино по-прежнему ожидает получения разрешения от китайских властей для запуска своей линейки искусственного интеллекта — Apple Intelligence — на территории материкового Китая.