Apple создала в Шанхае компанию для обработки данных

Опубликовано 10 января 2025, 20:031 мин.
Apple создала в Шанхае компанию для обработки данныхВ условиях неопределенности с ИИ в Китае
Apple открыла новое предприятие по обработке данных в Шанхае, несмотря на неопределенность с запуском своих сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ) для iPhone в Китае. Новый проект, получивший название Apple Technology Development, зарегистрирован с капиталом 35 миллионов долларов США и будет заниматься разработкой программного обеспечения, большими данными, хранилищами и обработкой данных.
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Руководителем нового предприятия является Теджас Кирит Гала, который также возглавляет несколько других подразделений Apple в Китае. По информации китайской платформы Tianyancha, новая компания полностью принадлежит Apple South Asia.
Кроме того, компания из Купертино по-прежнему ожидает получения разрешения от китайских властей для запуска своей линейки искусственного интеллекта — Apple Intelligence — на территории материкового Китая.
Источник:South China Morning Post
Автор:Булат Кармак
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