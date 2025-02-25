Apple создаст 20,000 рабочих мест в США на фоне угрозы новых пошлин

Компания намерена открыть в Хьюстоне новый завод по производству серверов для облачной системы Private Cloud Compute, а также расширить сотрудничество с поставщиками и партнерами по всей стране. Кроме того, Apple увеличит мощности своих дата-центров в Аризоне, Орегоне, Айове, Неваде и Северной Каролине.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания стремится поддерживать американские инновации и укреплять свои позиции в стране. В прошлом Apple уже удавалось избежать повышенных пошлин, аргументируя это тем, что такие меры дают конкурентное преимущество южнокорейскому Samsung.

Производство серверов Private Cloud Compute будет организовано совместно с Foxconn, однако ключевые компоненты, включая процессоры M-серии, по-прежнему будут изготавливаться в Тайване. В следующем году в Хьюстоне планируется открытие нового завода площадью 250,000 квадратных футов, где продолжится выпуск серверного оборудования.

Apple также запускает в Детройте академию для поддержки небольших производителей и увеличивает объем фонда для развития промышленного производства в США до $10 миллиардов. В рамках этой инициативы компания сфокусируется на разработках в области искусственного интеллекта и микроэлектроники.