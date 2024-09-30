Apple создаст AirPods с ИИ и камерами для будущих смарт-очков

Основной проблемой при разработке умных очков остается потребление энергии. Генеральный директор Apple Тим Кук признал, что технология пока слишком сложна. Одним из главных препятствий является необходимость создать чип, который обеспечит производительность уровня iPhone при десятикратном снижении потребления энергии.

Однако, по словам Марка Гурмана из Bloomberg, новые AirPods помогут в разработке очков. Они будут оснащены камерами, которые смогут передавать информацию об окружающем мире пользователю, а искусственный интеллект сыграет ключевую роль в этой операции.

Аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо также подтвердил, что AirPods с камерами выйдут и массовое производство начнется в 2026 году.