Apple создаст «черный ящик» для личных данных, используемых ее ИИ

Эта инициатива предполагает использование собственного оборудования Apple для обработки данных ИИ, что обеспечит более высокую степень защиты.

Система будет контролировать как аппаратное, так и программное обеспечение на серверах, предотвращая утечки данных.

Обработка данных на устройствах обеспечивает конфиденциальность, но может быть медленнее. Облачная обработка более мощная, но сопряжена с рисками.

ACDC же позволит Apple избежать этих рисков, контролируя процесс обработки данных в облаке.

Важным элементом является использование Secure Enclave, защищающей данные, такие как пароли и ключи шифрования. Это изолирует информацию, делая ее недоступной даже для Apple.

Также инициатива ACDC может снизить аппаратные требования к будущим устройствам, что позволит создавать более легкие и компактные гаджеты.