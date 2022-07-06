Apple создаст эксклюзивную защитную функцию для узкого круга пользователей

Apple создаст эксклюзивную защитную функцию для узкого круга пользователейОстаётся надеяться, что со временем она станет доступна более широкому кругу лиц
Речь идёт о тех владельцах iPhone, iPad или Mac, которые являются с серьёзными и целенаправленными угрозами со стороны хакеров и злоумышленников. Доступна новая функция будет на всех основных операционных системах компании — iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura.
Сообщается, что Lockdown Mode поможет защитить высокопоставленных людей, которые из-за специфики своего положения могут стать жертвами софта, разработанного такими компаниями как NSO Group. Это именно они создали программу Pegasus, способную взломать те же iPhone, несмотря на систему защиты Apple.
При активации нового режима, устройства будут сильно ограничены в функционале. Например, в «Сообщениях» большинство вложений, кроме изображений, будут заблокированы. То же самое коснётся и предварительного просмотра ссылок.
При активированном Lockdown Mode будут запрещены входящие звонки FaceTime и прочие приглашения. Исключением станут лишь те, что исходят от человека, с которым пользователь ранее уже созванивался или делился приглашением.
Напомним, что в 2021 году компания Apple подала иск в суд против NSO Group. Таким образом IT-гигант решил «привлечь её к ответственности» за действия государств, выбравших целями пользователей Apple.