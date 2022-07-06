Apple создаст эксклюзивную защитную функцию для узкого круга пользователей

Речь идёт о тех владельцах iPhone, iPad или Mac, которые являются с серьёзными и целенаправленными угрозами со стороны хакеров и злоумышленников. Доступна новая функция будет на всех основных операционных системах компании — iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura.

Сообщается, что Lockdown Mode поможет защитить высокопоставленных людей, которые из-за специфики своего положения могут стать жертвами софта, разработанного такими компаниями как NSO Group. Это именно они создали программу Pegasus, способную взломать те же iPhone, несмотря на систему защиты Apple.

При активации нового режима, устройства будут сильно ограничены в функционале. Например, в «Сообщениях» большинство вложений, кроме изображений, будут заблокированы. То же самое коснётся и предварительного просмотра ссылок.