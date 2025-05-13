Apple создаст ИИ для улучшения времени работы батареи iPhone

Опубликовано 13 мая 2025, 20:151 мин.
Apple создаст ИИ для улучшения времени работы батареи iPhoneНовый режим появится в обновлении iOS 19
Apple готовит новое решение для увеличения времени работы батареи на своих устройствах. В сентябре, в рамках обновления iOS 19, будет представлен режим управления батареей, использующий искусственный интеллект. Он будет анализировать поведение пользователя и автоматически настраивать параметры энергопотребления, чтобы продлить время работы устройства.
Технология, являющаяся частью платформы Apple Intelligence, будет собирать данные о батарее с устройств пользователей для выявления трендов и предсказания оптимального времени для снижения потребления энергии. Также в новом режиме появится индикатор на экране блокировки, который будет показывать время, необходимое для полной зарядки устройства.
Этот шаг продолжает стратегию Apple по интеграции искусственного интеллекта в ключевые функции своих продуктов. Новый режим батареи будет доступен для всех iPhone с iOS 19, но особенно он важен для предстоящей модели iPhone 17, которая будет значительно тоньше своих предшественников и, соответственно, обладать меньшей батареей.