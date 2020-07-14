Наука и технологии
Сегодня 16:29
Apple создаст новое приложение для Windows 10
Предполагается, что оно будет предназначено для потоковых сервисов Apple
В сети появилась информация о том, что американская компания Apple создаст новое приложение для операционной системы Windows 10. Об этом рассказали авторы издания Aggiornamenti Lumia.
Несмотря на то, что уточнений о том, какое именно приложение Apple готовит для операционной системы нет, предполагается, что оно будет предназначено для одного их потоковых сервисов компании, в числе которых Apple Music и Apple TV+.
Отмечается также, что еще в 2019 году Apple открывала вакансию инженера для реализации мультимедийных приложений следующего поколения для Windows. Причем, от потенциальных сотрудников компания требовала опыта работы с универсальной платформой Windows, которая, к слову, на сегодняшний день самая актуальная для разработки программ под Windows 10.