Apple создаст роботов для дома к 2028 году

Аналитик утверждает, что хотя проект еще находится на стадии «доказательства концепции», Apple может начать массовое производство роботов не раньше 2028 года. Компания активно ищет специалистов для работы над этим проектом и уже делится результатами своей работы с потенциальными кандидатами.

Apple всегда уделяла большое внимание тому, как пользователи воспринимают ее устройства. Куо считает, что компания заинтересована не только в том, чтобы создать гуманоидов, но и в том, как будут реализованы сенсорные технологии и взаимодействие с роботами. Он подчеркивает, что именно эти аспекты могут стать основой для разработки.

Тем не менее, Куо предупреждает, что, несмотря на активную работу в этом направлении, проект может так и не выйти на рынок. Он напоминает о случае с проектом Apple Car, который был заморожен после нескольких лет слухов и ожиданий.