Наука и технологии
Опубликовано 12 февраля 2025, 22:39
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Apple создаст роботов для дома к 2028 году

Компания разрабатывает концепцию
По информации известного аналитика Мин-Чи Куо, компания Apple рассматривает возможность разработки роботов для потребительского использования. Несмотря на то, что идеи создания гуманоидных роботов становятся все более популярными, в том числе благодаря таким компаниям, как Tesla, Apple пока находится на стадии начальной разработки, и фокусируется не только на внешнем виде роботов, но и на том, как пользователи смогут с ними взаимодействовать.
Apple создаст роботов для дома к 2028 году

© Ferra.ru

Аналитик утверждает, что хотя проект еще находится на стадии «доказательства концепции», Apple может начать массовое производство роботов не раньше 2028 года. Компания активно ищет специалистов для работы над этим проектом и уже делится результатами своей работы с потенциальными кандидатами.

Apple всегда уделяла большое внимание тому, как пользователи воспринимают ее устройства. Куо считает, что компания заинтересована не только в том, чтобы создать гуманоидов, но и в том, как будут реализованы сенсорные технологии и взаимодействие с роботами. Он подчеркивает, что именно эти аспекты могут стать основой для разработки.

Тем не менее, Куо предупреждает, что, несмотря на активную работу в этом направлении, проект может так и не выйти на рынок. Он напоминает о случае с проектом Apple Car, который был заморожен после нескольких лет слухов и ожиданий.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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