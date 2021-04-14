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Apple спрятала пасхалку в приглашении на апрельскую презентацию
Как всегда выглядит лаконично и приятно
Последние пару лет Apple прячет в свои приглашения различные пасхалки. Не обошла такая практика стороной и свежую презентацию, которая состоится 20 апреля 2021 года. Инвайт на неё также «скрывает» кое-что интересное.
Для того, чтобы увидеть оставленный компанией секрет, необходимо перейти на Apple.com. Затем нужно кликнуть на разноцветное яблоко из линий, сообщает Cult of Mac. Если всё сделать правильно, то сайт перекинет вас в режим дополненной реальности:
Отметим, что подобные пасхалки уже успели стать доброй традицией. Скорее всего, с их помощью купертиновцы демонстрируют свой серьёзный настрой относительно AR-сегмента. Правда, учитывая, что те же iPhone 12 Pro и 12 Pro Max оснащены LIDAR-сенсорами, сомнений в серьёзности Apple так и так не возникало.