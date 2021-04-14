Apple спрятала пасхалку в приглашении на апрельскую презентацию

Отметим, что подобные пасхалки уже успели стать доброй традицией. Скорее всего, с их помощью купертиновцы демонстрируют свой серьёзный настрой относительно AR-сегмента. Правда, учитывая, что те же iPhone 12 Pro и 12 Pro Max оснащены LIDAR-сенсорами, сомнений в серьёзности Apple так и так не возникало.