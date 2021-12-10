Apple стала самой дорогой компанией в истории

Сведения о максимальной капитализации основаны на данных торгов акций Apple на бирже Nasdaq. Именно там, накануне, стоимость ценных бумаг купертиновцев выросли на 0,95% — до 176,75 долларов за штуку.

Что интересно, свой первый триллион компания «разменяла» всего лишь три года назад — в августе 2018-го. В прошлом августе ей покорилась отметка в 2 трлн долларов. И вот сейчас, в декабре 2021-го, капитализация Apple превысила 3 трлн долларов, чего ранее не достигала ни одна другая компания.

Для сравнения, вся экономика Великобритании не может похвастаться такими цифрами.