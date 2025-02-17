Apple столкнулась с проблемами в добавлении ИИ в Siri: релиз может быть задержан

Siri с ИИ должна стать важной частью новой платформы Apple Intelligence, направленной на улучшение работы с iPhone и привлечение пользователей через новые функции. Например, с помощью обновлений Siri пользователи смогут быстро находить файлы, песни или информацию, обсуждаемую в сообщениях. Однако, несмотря на анонсы и рекламные обещания, новые функции не всегда работают стабильно, что вызывает опасения относительно сроков их выхода.

Кроме того, несмотря на продвижение технологий, Apple отстает от конкурентов, таких как OpenAI и Google, в области искусственного интеллекта. Внутри компании считают, что система была поспешно выведена на рынок, чтобы угодить инвесторам, настроенным на ИИ.