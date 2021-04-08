Apple столкнулась с проблемой производства MacBook и iPad из-за глобального дефицита полупроводников

Из-за дефицита комплектующих, яблочная компания вынуждена отложить производство некоторых моделей MacBook и iPad. Как пишет MyDrivers, в случае с ноутбуками бренда, речь идёт о нехватке материнских плат. Если же говорить о планшетах, то в их случае не хватает дисплеев и прочих комплектующих.

Как скоро проблема решится — не совсем ясно. Но уже сейчас на официальном сайте Apple в Китае iPad и iPad Air можно получить лишь через три недели после заказа.

При этом, по данным инсайдеров, с производством iPhone никаких проблем нет.