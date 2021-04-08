Наука и технологии
Сегодня в 14:29
Apple столкнулась с проблемой производства MacBook и iPad из-за глобального дефицита полупроводников
Вообще, 2021 год, судя по всему, обещает быть не менее весёлым, чем 2020-й
Несмотря на глобальный дефицит полупроводников, до последнего практически не было слухов о том, что он коснулся и Apple. Ключевая фраза здесь — «до последнего». Теперь же стало известно, что проблема коснулась и купертиновцев.
Из-за дефицита комплектующих, яблочная компания вынуждена отложить производство некоторых моделей MacBook и iPad. Как пишет MyDrivers, в случае с ноутбуками бренда, речь идёт о нехватке материнских плат. Если же говорить о планшетах, то в их случае не хватает дисплеев и прочих комплектующих.
Как скоро проблема решится — не совсем ясно. Но уже сейчас на официальном сайте Apple в Китае iPad и iPad Air можно получить лишь через три недели после заказа.
При этом, по данным инсайдеров, с производством iPhone никаких проблем нет.