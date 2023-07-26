Apple Store предупредил о появлении вирусов для кражи криптовалют

Название программ не приводится, эксперты говорят о том, что мошенники с помощью этих приложений обходят протоколы безопасности Apple 2FA (двухфакторную аутентификацию для идентификатора Apple ID) и манипулируют доверенными номерами, подставляя свои контакты.

В итоге владельцы криптокошельков, в случае хранения этих данных в iCloud, рискуют быть взломанными и остаться без средств, если киберпреступники скомпрометируют резервную копию облака.