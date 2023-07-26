Apple Store предупредил о появлении вирусов для кражи криптовалют

Apple Store предупредил о появлении вирусов для кражи криптовалютЭти приложения замаскированы под настоящие
Компания Slowmist, которая специализируется на проблемах информационной безопасности, сообщила о появлении фишингового приложения для взлома криптокошельков. Впоследствии об этом написали и разработчики Apple Store. Мошенническое приложение искусно замаскировано под различные легальные продукты и собирает личные данные пользователей, в том числе для входа в криптовалютные кошельки.
Название программ не приводится, эксперты говорят о том, что мошенники с помощью этих приложений обходят протоколы безопасности Apple 2FA (двухфакторную аутентификацию для идентификатора Apple ID) и манипулируют доверенными номерами, подставляя свои контакты.
В итоге владельцы криптокошельков, в случае хранения этих данных в iCloud, рискуют быть взломанными и остаться без средств, если киберпреступники скомпрометируют резервную копию облака.