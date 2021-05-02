Apple тайно готовит подписку на музыку в сверхвысоком качестве

Так, в коде iOS 14.6 1 нашлась строчка о воспроизведении аудио “без потерь” в программе “Музыка”. Это и говорит о том, что в Apple Music выйдет подписка с музыкой в сверхвысоком качестве. Более того, по данным издания, речь может идти даже о поддержке Dolby Atmos и Dolby Audio.

Предполагается, что подписка на музыку в высоком качестве будет стоить прежние 10 долларов в месяц. Кроме того, по слухам, запустить ее могут вместе с AirPods третьего поколения. В то же время, Apple уже удалила соответствующий код с iOS 14.6 beta 2, что может намекать на то, что в ближайшее время ждать эту подписку не стоит.