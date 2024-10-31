Apple тайно призвала TikTok повысить минимальный возраст

В 2022 году команда Apple проанализировала возрастной рейтинг TikTok и обнаружила, что на платформе часто встречается «взрослый контент». В комментариях к отчету Apple рекомендовала TikTok внести изменения для соответствия рекомендациям App Store. Однако, детали запроса остались недоступными, так как лишь часть закрытых материалов была опубликована.

Из обнародованных документов видно, что TikTok сталкивается с критикой по поводу своей работы с контентом, включая использование ненормативной лексики и темы расстройств пищевого поведения. Advocacy group Accountable Tech обнаружила, что один из каждых 50 поп-ап сообщений для несовершеннолетних в США и Великобритании содержал нежелательный контент.

TikTok выразил недовольство по поводу утечки информации и назвал публикацию «безответственной». Представитель компании заявил, что многие проблемы уже решены и подчеркнул, что TikTok всегда придерживался строгих правил против откровенного контента.