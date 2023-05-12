Apple, у вас там всё нормально? Компанию покинул третий за два месяца топ-менеджер

Пит Дистад, один из руководителей Apple TV+, отвечавший за стриминговые и спортивные направления компании, стал ещё одним, кто покинул «корабль». Дистад присоединился к Apple в 2013 году, перейдя из Hulu. Причины его ухода остаются неизвестными.

Отметим, что данный уход уже третий за последние два месяца. Таким образом, подобная практика становится скорее правилом, чем исключением. Ранее Питер Стерн и Майкл Эбботт, занимавшиеся сервисами Apple и платформой iCloud соответственно, также ушли из компании.

К слову, представители Apple достаточно быстро опровергли слухи о начавшейся волне увольнений. Правда, они не предоставили никаких комментариев об уходе Дистада.