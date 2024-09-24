Apple удалила из App Store в три раза больше VPN-приложений, чем потребовал Роскомнадзор

Опубликовано 24 сентября 2024, 21:231 мин.
Apple удалила из App Store в три раза больше VPN-приложений, чем потребовал РоскомнадзорПо данным исследования GreatWire
Компания Apple удалила из российского App Store 98 VPN-приложений, что в три раза превысило требования Роскомнадзора. По данным GreatWire, значительная часть сервисов была заблокирована без уведомлений пользователей со стороны компании. Такие действия вызвали вопросы у GreatWire к прозрачности работы App Store.
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Согласно исследованию GreatWire, за последние два месяца, с июля по сентябрь, было удалено 60 VPN-приложений, причем 20% из них исчезли без публичных уведомлений. Изначально, Роскомнадзор сообщал о необходимости заблокировать доступ к 25 VPN-сервисам. Однако общее количество заблокированных приложений достигло 98.
Напомним, что с 1 марта 2024 года в России вступил в силу запрет на продвижение и рекламу сервисов для обхода блокировок, к которым относятся VPN-приложения.