Apple удалила из App Store в три раза больше VPN-приложений, чем потребовал Роскомнадзор

Согласно исследованию GreatWire, за последние два месяца, с июля по сентябрь, было удалено 60 VPN-приложений, причем 20% из них исчезли без публичных уведомлений. Изначально, Роскомнадзор сообщал о необходимости заблокировать доступ к 25 VPN-сервисам. Однако общее количество заблокированных приложений достигло 98.

Напомним, что с 1 марта 2024 года в России вступил в силу запрет на продвижение и рекламу сервисов для обхода блокировок, к которым относятся VPN-приложения.