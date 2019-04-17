Apple и Google удалили популярный сервис обмена короткими видео TikTok из-за порно

Компаниям Apple и Google пришлось удалить из индийских онлайн-магазинов App Store и Google Play приложение популярного китайского сервиса обмена короткими видео TikTok.

Верховный суд Индии постановил, что TikTok используется для распространения на территории страны порнографии и другого незаконного контента. Компания Bytedance, разработавшая сервис, собирается обжаловать решение суда.

По статистике, в Индии приложение скачали более 240 миллионов раз. Уже установившие приложение пользователи смогут продолжить его использовать без ограничений .

Ранее власти США оштрафовали TikTok на 5,7 миллиона долларов за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в Интернете. В результате сервису пришлось удалить все ролики, созданные пользователями младше 13 лет, а также запретить пользователям 12 лет и младше публиковать видео и делиться ими, только «лайкать» и смотреть клипы.