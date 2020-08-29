Apple удалила все игры от создателей Fortnite из магазина приложений

Так, в App Store теперь нельзя установить популярный тайтл Fortnite, а также ряд других востребованных игр компании, в числе которых Infinity Blades Stickers и Battle Breakers. Причем, несмотря на то, что игры нельзя скачать в магазине приложений Apple, они продолжают запускаться на iOS-устройствах, на которых ранее были установлены.

Представители компании Apple в своем официальном заявлении сообщили, что разочарованы данным исходом. ”Мы много лет работали с командой Epic Games над их релизами. Суд рекомендовал Epic придерживаться принципов платформы во время рассмотрения дела, соблюдая правила, которым компания следовала в течение последнего десятилетия. Epic отказалась. Вместо этого они неоднократно загружали обновления Fortnite, нарушающие правила App Store. Это несправедливо по отношению ко всем другим разработчикам в App Store и втягивает пользователей в борьбу Epic” - поделились в Apple, отметив, что в будущем хотели бы продолжать сотрудничать с Epic Games, однако в скором времени этого ждать не стоит.