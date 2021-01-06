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Apple удешевит наушники за 63 тыс рублей, используя пластик вместо премиальных материалов
И это намного логичнее того, что компания делает прямо сейчас
Некоторое время назад в сети появились первые утечки о новых наушниках Apple — условных AirPods Max SE. Тогда источники утверждали, что устройство будет отличаться от текущей версии за 63 тыс рублей весом и ценой, которая составит 399 долларов или 29,5 тыс рублей. Сейчас же стало известно, что девайс станет дешевле «прародителя» за счёт использования пластика вместо премиальных материалов корпуса.
При этом касательно названия всё ещё нет никакой достоверное информации. Но если верить публикации LeaksApplePro, то итоговая цена недорогих накладных наушников Apple будет находиться на уровне 349 долларов или 25,8 тыс рублей. А это уже сопоставимо со стоимостью Sony WH-1000XM4, с которыми и сравнивали текущие AirPods Max.
В свою очередь издание Wccftech пишет, что в AirPods Max SE ожидается появление всех тех же «технических» фишек, что и в уже вышедшей версии наушников. В том числе и активного шумоподавления, объёмный звук и режим прозрачности.