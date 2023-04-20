Apple удвоит количество рабочих мест в Индии, чтобы быстро набрать сотрудников

21:02, 20 апреля 2023
1 мин.
Apple удвоит количество рабочих мест в Индии, чтобы быстро набрать сотрудниковГлава Apple запросил в связи с этим господдержку у индийских властей
Источник телеканала NDTV в правительстве Индии сообщил, что Apple в 2 раза увеличит количество рабочих мест контрактных производителей в стране. Число рабочих мест будет доведено до 200 тысяч.
Кроме того, глава компании Тим Кук запросил у индийского правительства государственную поддержку для расширения базы поставщиков комплектующих. Также Кук попросил у правительства помощи в обучении кадров для удовлетворения потребностей компании.
«Apple создала 100 тысяч рабочих мест в Индии. По итогам наших переговоров, мы предполагаем, что очень скоро они удвоят количество рабочих мест», — сказано в сообщении NDTV.