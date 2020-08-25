Apple угрожает прекратить поддержку игрового движка множества современных игр на iOS и macOS

Согласно имеющейся информации, Apple намерена прикрыть возможность обновлять Unreal Engine в случае, если Epic Games не будет соблюдать политику App Store, которую игровой разработчик не раз называть спорной. При этом учитывая тот факт, что вместе с обновлением движка, у создателей Fortnite пропадет возможность исправлять ошибки внутри движка и, как итог, многие мобильные игры также потеряют возможность выпускать патчи, связанные с работой движка, можно смело заявлять о том, что конфликт выходит на качественно новый уровень.

Напомним, что в числе прочих, многие игры в собственном сервисе подписки Apple Apple Arcade также используют Unreal Engine в качестве основы. Как компания Тима Кука намерена справиться с данной проблемой, узнаем уже совсем скоро.