Наука и технологии
07:20, 18 мая 2023
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Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники в их стиле

Всё по заветам Джобса

Компания Apple, внезапно, представила свои новые наушники — Beats Studio Buds +. Но что ещё более удивительно, их дизайн попахивает копированием другого популярного бренда.

Если вы знаете предыдущую модель наушников бренда — Studio Buds — то новые наушники покажутся знакомыми вам. Внешне они выглядят почти так же.

Но если вы откроете их изнутри, то увидите, что 95% деталей — совсем новые. Например, микрофоны стали в три раза больше. Это сделано для лучшего улавливания голоса пользователя. Улучшилось и шумоподавление.

Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники в их стиле

MacRumors

Новые наушники можно купить в трёх цветах: чёрном с золотыми вставками, бежевом и «прозрачном». Последний вариант очень сильно напоминает Nothing Ear (1), представленные ещё в 2021 году.

Из интересного в новинке от Beats можно отметить автономность — от одного заряда наушники могут прожить до 9 часов. А если использовать их в связке с зарядным кейсом, то речь пойдёт и вовсе о 36 часах!

Стоимость устройства составляет $169.

Источник:MacRumors
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