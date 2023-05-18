Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники в их стиле

Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники в их стилеВсё по заветам Джобса
Компания Apple, внезапно, представила свои новые наушники — Beats Studio Buds +. Но что ещё более удивительно, их дизайн попахивает копированием другого популярного бренда.
Если вы знаете предыдущую модель наушников бренда — Studio Buds — то новые наушники покажутся знакомыми вам. Внешне они выглядят почти так же.
Но если вы откроете их изнутри, то увидите, что 95% деталей — совсем новые. Например, микрофоны стали в три раза больше. Это сделано для лучшего улавливания голоса пользователя. Улучшилось и шумоподавление.
Новые наушники можно купить в трёх цветах: чёрном с золотыми вставками, бежевом и «прозрачном». Последний вариант очень сильно напоминает Nothing Ear (1), представленные ещё в 2021 году.
Из интересного в новинке от Beats можно отметить автономность — от одного заряда наушники могут прожить до 9 часов. А если использовать их в связке с зарядным кейсом, то речь пойдёт и вовсе о 36 часах!
Стоимость устройства составляет $169.