Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники в их стиле

Если вы знаете предыдущую модель наушников бренда — Studio Buds — то новые наушники покажутся знакомыми вам. Внешне они выглядят почти так же.

Но если вы откроете их изнутри, то увидите, что 95% деталей — совсем новые. Например, микрофоны стали в три раза больше. Это сделано для лучшего улавливания голоса пользователя. Улучшилось и шумоподавление.