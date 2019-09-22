Apple украла патент для создания AirPods

Отмечается, что компания Pinn подала заявление, которое будет рассмотрено в суде Центрального округа штата Калифорния. Компания заявляет, что Apple нарушила авторское право на беспроводные устройства Pinn, запатентовав наушники AirPods. Сообщается, что Pinn показывала документацию своих разработок представителям Apple еще в октябре 2016 года. В иске сказано о патенте 10 042 595, который касается разработки AirPods, включающий в себя упоминание патента компании Pinn под номером 9 807 491.

Представители Pinn ожидают возмещение материального ущерба, который нанесла Apple противоправными действиями. На данный момент сумма, которую планирует получить Pinn, не разглашается.