Apple уладила скандал с продавцами, обвинившими компанию в неуплате сверхурочных

Изначально иск был подан в 2022 году, но недавно заявление было дополнено претензиями менеджеров Энтони Формана и Коннора Слейтера. Они подали дополненный иск от имени своих коллег.

В иске речь идёт о том, что Apple не учла комиссионные за продажи при расчёте оплаты сверхурочных, которые превышают их обычную ставку. Иными словами, претензии к Apple заключаются в том, что компания не выплатила полную ставку за сверхурочную работу. Кроме того, утверждается, что iBiz не оплачивала продавцам все отработанные ими часы.

«Например, Apple применяла незаконную практику отказа своим консультантам в оплате заработанных сверхурочных часов, требуя от них начинать рабочий день дома с помощью онлайновых видеоконференций, выходить из дома после завершения этих видеоконференций, а затем ехать на место работы, т.е. на следующее рабочее место, не получая оплаты за время в пути», — отмечено в иске.

Издание The Register отметило, что $500 тысяч — «4 минуты минут последней квартальной прибыли Apple в размере 19,9 миллиарда долларов».