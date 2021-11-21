Apple уличили в махинации с рейтингом своего приложения

Стоит отметить, что еще в конце сентября рейтинги Apple Podcasts серьезно просели — тогда была выпущена iOS 15, предоставляющая пользователям возможность оставлять оценки и отзывы к собственным приложениям компании. Так, чуть больше чем за неделю рейтинг программы снизился до двух звёзд из пяти. Далее оценка упала до 1,8 звезды.

В начале ноября ситуация внезапно начала меняться. Так, приложение начало получать тысячи отзывов ежедневно, большинство из которых положительные. Рейтинг растет и по сей день.

Обратив внимание на отзывы, стало понятно, что оценивают люди не само приложение, а подкасты, которые в нем публикуют авторы. Самым полезным отзывов о приложении представители App Store выбрали отзыв об одном из подкастов.

Как выяснилось, с прошлого месяца в Apple Podcasts предлагают пользователям поставить оценку приложению через штатную форму Rating & Review.