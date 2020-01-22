Apple упростила взлом iPhone по просьбе американских спецслужб

Reuters в своей статье опираются на информацию порядка шести инсайдеров, которые хорошо осведомлены с ситуацией. Так, они сообщили, что Apple работала над внедрением функции сквозного шифрования в своем облачном хранилище более двух лет. Но после того, как о грядущем нововведении узнали ФБР, его представители однозначно дали понять, что отрицательно относятся к планам компании, поскольку это усложнит возможность взлома iPhone, что, в свою очередь, ограничит их в получении информации со смартфонов преступников.

Так, после того, как спецслужбы однозначно заявили о своем отношении к инициативе компании, Apple незамедлительно отказалась от планов по интегрированию шифрования в iCloud.