Apple упростит свои самые дорогие наушники

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Apple упростит свои самые дорогие наушникиОбязательно найдутся те, кому это сильно не понравится
В сети появились свежие патентные изображения Apple. На них без труда можно распознать новое поколение самых дорогих наушников бренда — AirPods Max.
Судя по схематичным чертежам, новинка лишится своей главной особенности — колёсика Digital Crown. На её замену придёт более упрощённый вариант управления — сенсорная панель.
Учитывая, что данная модель дебютировала ещё в 2020 году, есть шансы, что обновление будет представлено уже в 2022-м. При этом не до конца понятно, чем ещё новая версия будет отличаться от актуальной.
Ожидается, что с помощью сенсорной панели пользователь сможет управлять громкостью, переключать треки и приостанавливать аудио. Отметим, что примерно схожим образом управляется серия WH-1000XM от Sony.
Источник: PhoneArena