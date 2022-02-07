Apple упростит свои самые дорогие наушники

Судя по схематичным чертежам, новинка лишится своей главной особенности — колёсика Digital Crown. На её замену придёт более упрощённый вариант управления — сенсорная панель.

Учитывая, что данная модель дебютировала ещё в 2020 году, есть шансы, что обновление будет представлено уже в 2022-м. При этом не до конца понятно, чем ещё новая версия будет отличаться от актуальной.