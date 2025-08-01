Apple увеличит расходы, чтобы наверстать в гонке ИИ

На фоне стремительного роста ИИ-сервисов у конкурентов, таких как Google и Microsoft, Apple начала отставать. Эти компании уже вложили десятки миллиардов долларов в создание дата-центров и развитие ИИ-продуктов, включая популярные чат-боты. Microsoft, к примеру, планирует потратить более 100 миллиардов долларов на инфраструктуру, а Google — около 85 миллиардов.

Apple, напротив, долгое время полагалась на сторонние облачные решения и разрабатывала ИИ-функции преимущественно внутри компании. Одним из таких направлений стало обновление голосового помощника Siri, однако запуск был отложен как минимум до следующего года.

Сейчас руководство Apple рассматривает возможность как расширения собственной инфраструктуры, так и приобретения более крупных игроков в сегменте ИИ. В этом году компания уже купила семь небольших фирм, но не исключает и более масштабные сделки. За всю историю самой крупной покупкой Apple оставалась сделка с Beats за 3 миллиарда долларов в 2014 году.

Кроме того, Apple изучает возможность интеграции ИИ-функций в браузер Safari, а также не исключает покупку стартапа Perplexity, разрабатывающего поисковые решения на базе ИИ.