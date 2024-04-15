Apple увеличит расходы на поставщиков во Вьетнаме

Посещение происходит на фоне стремления администрации президента США Джо Байдена усилить роль Вьетнама в глобальной цепи поставок технологий для сокращения зависимости от Китая. В ходе прогулки у озера Хоан Кием в центре Ханоя Тим Кук выразил радость посещения Вьетнама и выразил надежду на встречу с местными разработчиками и творцами контента.

Согласно заявлению Apple, компания увеличила свои инвестиции во Вьетнам, потратив около 400 триллионов донгов ($ 16 миллиардов) с 2019 года. Тим Кук подчеркнул готовность Apple продолжить укреплять связи с Вьетнамом, в том числе через сотрудничество с местными поставщиками и поддержку проектов по очистке воды и образовательных программ.