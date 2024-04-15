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Наука и технологии
Опубликовано 15 апреля 2024, 22:26
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Apple увеличит расходы на поставщиков во Вьетнаме

Тим Кук прибыл в страну
Гигант технологической индустрии Apple сообщил о намерении увеличить расходы на поставщиков во Вьетнаме, ключевом центре производства. Визит Тима Кука в страну продлится два дня, в течение которых он планирует встретиться с программистами, контент-создателями и студентами.
Apple увеличит расходы на поставщиков во Вьетнаме

© Ferra.ru

Посещение происходит на фоне стремления администрации президента США Джо Байдена усилить роль Вьетнама в глобальной цепи поставок технологий для сокращения зависимости от Китая. В ходе прогулки у озера Хоан Кием в центре Ханоя Тим Кук выразил радость посещения Вьетнама и выразил надежду на встречу с местными разработчиками и творцами контента.

Согласно заявлению Apple, компания увеличила свои инвестиции во Вьетнам, потратив около 400 триллионов донгов ($ 16 миллиардов) с 2019 года. Тим Кук подчеркнул готовность Apple продолжить укреплять связи с Вьетнамом, в том числе через сотрудничество с местными поставщиками и поддержку проектов по очистке воды и образовательных программ.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Apple
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#полупроводник
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#технологии
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#Вьетнам